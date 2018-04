Custodia Terra Santa: “Rifugiata. L’Odissea di una famiglia”, un libro per raccontare la vita dei profughi nelle isole greche di Kos e Rodi

“Perché mi hanno svegliato? Perché ho dovuto alzarmi in tutta fretta? Dove stiamo andando? E perché corriamo?”. Sono le domande che una bambina siriana si pone nel libro, fatto di immagini e di testo, “Rifugiata. L’Odissea di una famiglia”, scritto da Tessa Julià Dinarès, insegnante catalana, con i disegni di Anna Gordillo Torras. Uscito il 22 marzo per Edizioni Terra Santa, il volume, i cui proventi saranno destinati ai progetti sociali della Custodia di Terra Santa in favore dei rifugiati di Kos e Rodi, racconta il dramma dei profughi visto con gli occhi di una bambina. Kos è stata investita in pieno dal fenomeno dei profughi. L’isola greca ha avuto nel periodo più caldo fino a 58mila rifugiati. Sull’isola esiste un hot-spot per l’accoglienza, l’identificazione e lo smistamento che è stato pensato per 600 persone, ma che a fine 2017 ne ospitava in realtà tremila. Persone che vivono in situazione di grave indigenza e in condizioni sub-umane. Il centro profughi di Rodi, ospitato nell’ex mattatoio dell’isola ospitava a fine 2017 un centinaio di persone, tra cui minori non accompagnati e anche giovani e coppie. La struttura è fatiscente e le condizioni sanitarie sono inenarrabili. I frati francescani di Rodi assistono 250 persone con aiuti in vestiario, medicine e pacchi alimentari. Il progetto di assistenza ai profughi, con un occhio di riguardo ai minori non accompagnati, è seguito personalmente da padre John Luke, delegato del custode per Rodi. L’impegno dei frati minori in favore dei rifugiati a Rodi e Kos si inquadra in un più ampio orizzonte di aiuti e di progetti umanitari che riguarda anche la Siria e il Libano.