Comunicazione: in libreria il volume “Fake news e giornalismo di pace” sul messaggio di Papa Francesco

“Il fatto che tutti possano esprimersi non comporta automaticamente il rispetto di chi la pensa diversamente, ma l’assolutizzazione del mio punto di vista. Chi dissente non è qualcuno che vede le cose diversamente, ma un nemico che in quanto tale va attaccato”. Lo scrivono don Ivan Maffeis, sottosegretario Cei e direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, e Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di Didattica e Tecnologie dell’istruzione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell’introduzione al libro “Fake news e giornalismo di pace” pubblicato oggi da Morcelliana. “Di qui la violenza nei social, nel dibattito politico, nel sistema dei media, nella società. Come si capisce – aggiungono Maffeis e Rivoltella -, non è il risultato dell’assenza di comunicazione o del trionfo della verità, ma esattamente il contrario: la violenza è spesso figlia della comunicazione polverizzata e dell’impossibilità di trovare in essa una verità”. Il volume raccoglie una serie di commenti al Messaggio di Papa Francesco per la 52ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: Ivan Maffeis, “Per farsi terra e paese”; Nataša Govekar, “Liberi per far risplendere la verità”; Vincenzo Costa, “Le fake news come comunicazione difettiva”; Paolo Peverini, “L’insidia del mimetismo. Fake news ed effetti di realtà”; Ruggero Eugeni, “Le avventure della verità”; Arnoldo Mosca Mondadori, “Il ‘tempo del serpente’ e il ‘Tempo del Risorto'”; Pier Cesar Rivoltella, “Informazione, desiderio, educazione. Essere maestri nel web”. Le schede operative sono invece realizzate da Alessandra Carenzio, Sergio Perugini, Marco Rondonotti, Emanuela Vinai.