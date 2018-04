Avvenire: la prima pagina di domani 12 aprile. “Cinguettii di guerra” in Siria, audizioni di Zuckerberg, consultazioni al Quirinale

“Avvenire” dedica il suo titolo principale ai “cinguettii di guerra” con la minaccia via Twitter del presidente americano di un’azione imminente contro la Siria. Al tema è dedicato l’editoriale di Andrea Lavazza, uno dei capiredattori centrali: “Donald Trump ha un dito su Twitter e uno sul grilletto. Il presidente americano manda annunci d’attacco via web, mentre riduce la diplomazia internazionale al livello basico di 280 caratteri (spesso molti meno) per singolo messaggio rivolto ai suoi “nemici”. Dire che tutto questo è allarmante, quando i missili verso la Siria potrebbero essere già in volo, risulta certo riduttivo. Ma ormai non si può che fare i conti con un nuovo scenario di politica di potenza, in cui gli attori sono molti e ciascuno, nella commedia che spesso diventa tragedia, recita più ruoli”. Un altro commento va alle audizioni del Ceo di Facebook, Zuckerberg. Scrive Gigio Rancilio, social media manager di “Avvenire”: “Ci sono immagini che valgono più di mille parole. Ma ci sono anche istantanee che possono sviare la nostra attenzione. Vedi la giacca, la cravatta, la camicia bianca delle occasioni importanti. Vedi il viso tirato e un po’ intimorito di un ragazzo di 33 anni e pensi: ecco, una lezione di democrazia; ecco uno dei padroni del mondo digitale chiamato finalmente dalla politica a rendere conto del suo operato, a diventare adulto. Eccolo lì a chiedere scusa per gli errori fatti e i mancati controlli. Solo che l’audizione di Mark Zuckerberg dura cinque ore. Meglio abbandonare le immagini e affidarsi solo alle parole. Meglio leggere le trascrizioni. Man mano che leggi i resoconti la scena si fa più nitida. Quella che sembrava un’ammissione di colpa con relative scuse appare come un’abile strategia…”. A centro pagina un titolo per la politica, alla vigilia delle consultazioni al Quirinale, con la ripresa del dialogo tra Lega e M5s. “Avvenire” pubblica anche un testo inedito di papa Francesco sull’economia e le sue contraddizioni, con un focus sulla giustizia globale. E, infine, i due inserti del giovedì: èvita, sui temi della bioetica, e Popotus, il giornale dei ragazzi con le notizie degli adulti.