Società: Forum Puglia, al via tavoli tematici su nodi cruciali per le politiche familiari

Tavoli tematici su nodi cruciali per le politiche familiari. Li propone il Forum delle associazioni familiari pugliesi. Nel novembre scorso il Forum delle famiglie di Puglia, Cgil, Cisl ed Uil Puglia, la Commissione regionale di pastorale familiare della Conferenza episcopale pugliese e oltre 40 associazioni del territorio hanno sottoscritto e proposto a Giunta e Consiglio regionale una Lettera aperta con cui chiedevano la costruzione di un Piano congiunto per le politiche familiari. Affinché la proposta si concretizzi, il Forum ha organizzato dei tavoli tematici itineranti nelle province, per affrontare, di volta in volta, alcuni nodi cruciali di politica familiare. Essi saranno propedeutici alla Conferenza regionale della famiglia, in programma il prossimo autunno, nella quale confluiranno le idee e i progetti scaturiti da un confronto nato dal basso, dalle associazioni e dalle persone che ogni giorno dedicano il proprio tempo a cercare di migliorare la propria vita e quella degli altri.

Il primo incontro è in programma giovedì 12 aprile alle 17.30 a Lecce nel centro “Le Sorgenti” (via Lecce-Novoli, 23) e sarà dedicato alle politiche fiscali family friendly. Il titolo scelto “E io pago!” è “emblematico – secondo il Forum pugliese – del fondamentale contributo che le famiglie danno alla società, nella convinzione che i figli non sono scelta privata, ma danno corpo e forma alla costruzione del bene comune”.

Interverranno mons. Michele Seccia, arcivescovo metropolita di Lecce, al quale sono affidate le conclusioni; Ada Chirizzi della Cisl Lecce, Walter Marangio della Uil Lecce, Apollonio Tommasi della Cgil Lecce e il sindaco di Matino Johnny Toma. L’introduzione è affidata a Maria Assunta Corsini, presidente del Forum delle associazioni familiari di Lecce, mentre a moderare sarà il vicepresidente regionale Vincenzo Santandrea.

Il prossimo appuntamento già in programma sarà poi a Bari il 3 maggio prossimo, alla presenza di Gian Carlo Blangiardo, demografo dell’Università Bicocca di Milano, per affrontare un altro tema di strettissima attualità: la denatalità. Info: www.forumfamigliepuglia.org e www.facebook.com/ForumFamigliaPuglia/