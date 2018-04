Scuola: Colombo (Forum famiglie), “progetti che costruiscono corresponsabilità educativa antidoto a episodi di violenza”

“Il miglior antidoto agli episodi di violenza come quello che ha coinvolto una docente di Santa Maria a Vico è la promozione, paziente ma concreta, di progetti e iniziative che aiutino a far crescere un percorso condiviso di corresponsabilità educativa nel mondo della scuola, per far sì che i protagonisti non restino solo gli studenti, ma con loro ci siano famiglie, docenti e dirigenti scolastici”: è il commento della vicepresidente nazionale del Forum delle associazioni familiari con delega alla scuola, Maria Grazia Colombo, ai molteplici episodi violenti che si sono verificati di recente in vari istituti del Paese.

“Per fare un esempio – prosegue Colombo – pochi giorni fa a Lecce cinque istituti statali hanno messo nero su bianco la loro adesione al progetto ‘Immìschiati’, che il Forum famiglie promuove in numerose realtà scolastiche con l’obiettivo di rinsaldare la corresponsabilità educativa tra gli attori di quest’ambito. Ma sono tanti i passi che il mondo reale della scuola, formato da migliaia di docenti, studenti e genitori, ha fatto e sta facendo quotidianamente per assicurarsi un presente e un futuro adeguati al contesto formativo”.

“Non si può far finta di nulla di fronte a episodi gravi come quelli riportati in queste settimane dalle cronache. Ma è altrettanto utile valorizzare le iniziative partite dal basso che crescono tra i banchi e i corridoi. Esempi positivi per i nostri ragazzi e ragazze in formazione, per i familiari e i formatori”, conclude Colombo.