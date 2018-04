Sale della comunità: Acec, dal 1° al 3 giugno le Giornate nazionali “Sdc Days” a Bologna

Anche quest’anno, sulla scorta del successo della passata edizione, l’Acec organizza a Bologna dall’1 al 3 giugno le “Giornate nazionali delle Sale della comunità – Sdc Days”: due giorni di incontri, spettacoli, anteprime, tavole rotonde e approfondimenti da non perdere. “L’iniziativa, fortemente voluta dalla base associativa e dalle Acec-SdC territoriali, è un appuntamento particolarmente importante per le Sale della comunità e per la Chiesa Italiana, alla luce delle novità normative che hanno interessato il settore con i decreti attuativi della nuova legge sul cinema (220/16) e della rinnovata attenzione al rapporto cinema ed educazione sia nel contesto scolastico sia nelle sale”, si legge in una nota a firma di don Adriano Bianchi e di Francesco Giraldo, rispettivamente presidente e segretario generale dell’Acec.

L’iscrizione agli Sdc Days (Bologna, 1-3 giugno 2018) va effettuata compilando il modulo on line sul sito dell’Acec entro il 30 aprile 2018. Info: www.saledellacomunita.it oppure acec@acec.it