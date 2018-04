Economia: Università Cattolica, da domani a Roma il congresso della European Public Choice Society. Migrazioni, populismo e Welfare State tra i temi

Migrazioni, populismo e Stato sociale; donne, politica e salute femminile; nuova governance dell’Eurozona: questi i temi delle lezioni plenarie del congresso della European Public Choice Society che quest’anno si terrà da domani mercoledì 11 a sabato 14 aprile presso la Facoltà di Economia nella sede di Roma dell’Università Cattolica (L. go F. Vito, 1).

Il convegno sarà aperto domani, alle ore 15.30, nell’auditorium dell’Università Cattolica dalla lecture del presidente dell’Istituto nazionale della previdenza aociale (Inps), Tito Boeri, dal titolo “Migration, populism and the future of the Welfare State”. Durante il congresso si alterneranno sedute plenarie e sessioni parallele. Tra i relatori per le lezioni plenarie, Sonia Bhalotra (University of Essex), che giovedì 12 aprile alle ore 11.30 terrà la lecture dal titolo “The political economy of women’s health”, e Clemens Fuest (University of Munich & Ifo Institute), che chiuderà il congresso sabato 14 alle ore 11.30 con la lecture dal titolo “Economics and Fiscal governance in the Eurozone”.

“Il congresso di quest’anno – spiegano gli organizzatori – oltre ai temi tradizionali della Public Choice (come l’analisi dei meccanismi di voto e il comportamento dei governi, a cavallo tra l’economia e la politica), si è arricchito di diverse sessioni che esplorano le interconnessioni tra la politica, la fornitura di servizi sanitari e la salute. Più o meno in tutti i Paesi del mondo la sanità è infatti un ambito dove l’allocazione di una parte consistente delle risorse non avviene tramite il meccanismo di mercato ma attraverso scelte politiche che riguardano sia l’organizzazione del meccanismo di assicurazione per i cittadini sia la fornitura (diretta o indiretta) dei servizi. Si tratta di temi cruciali per la ricerca nell’ambito dell’economia e del management sanitario, temi per i quali la Facoltà di Economia e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica collaborano da qualche anno proprio sul campus di Roma, anche attraverso programmi formativi in lingua inglese”.

Durante il congresso verrà consegnato il Wicksell Prize al miglior paper presentato da un giovane ricercatore under 30. Il Premio è sponsorizzato dallo European Journal of Political Economy ed è dedicato all’economista svedese Knut Wicksell che difese l’intervento pubblico e lo Stato Sociale. Info: http://www.epcs2018.