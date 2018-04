Diocesi: Roma, giovedì nell’Aula della Conciliazione del Vicariato presentazione del volume “Violenza sulle donne”

Sarà presentato giovedì 12 aprile, alle 18, nell’Aula della Conciliazione del Palazzo apostolico lateranense, il volume “Violenza sulle donne. Antichi pregiudizi e moderni mutamenti di identità, ruoli e asimmetrie di potere” (Edizioni Studium, 2018, pp. 454), a cura di Maria Rosa Ardizzone, Giuseppe Chinnici, Maria Francesca Francesconi. All’incontro interverrà l’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma; parleranno poi mons. Andrea Manto, direttore del Centro diocesano per la pastorale della famiglia, che ha curato l’introduzione del libro, e Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione Beato Federico Ozanam – San Vincenzo De Paoli Ente Morale-onlus che ha contribuito alla pubblicazione del testo con il patrocinio del Vicariato di Roma. “Il volume che presentiamo – spiega, nella prefazione, Chinnici – è il frutto di un percorso rivolto ai più fragili. Nato come progetto di ricerca all’interno della Fondazione, il gruppo di studio si è interrogato e ha interrogato esperti e professionisti impegnati su questo tema”, raccogliendo “una pluralità di voci e di punti di vista che vengono offerti ora a chi è interessato al confronto e all’approfondimento del fenomeno per acquisire maggiore consapevolezza e avere maggiori strumenti culturali per agire”. E proprio ad “agire sui nuclei delle condizioni generatrici di questo tipo di violenza – scrive mons. Manto nell’introduzione – sono chiamati insieme istituzioni, famiglie, scuola e comunità ecclesiale, con una rinnovata presa di coscienza del grave dovere dell’impegno educativo. Va in questo senso la scelta del Vicariato di Roma di patrocinare il volume, come segno della necessità di unire gli sforzi per contrastare il fenomeno e come stimolo a ricercare insieme strategie condivise e sinergie educative che costruiscano, al di là delle differenze, un fronte comune contro la violenza e valorizzino tutte le azioni rivolte ad una reale ed efficace tutela delle donne”. In questo contesto è nato un percorso di sensibilizzazione e formazione sul tema promosso dal Centro diocesano per la pastorale della famiglia. Giovedì interverranno anche le altre due curatrici dell’opera, il sociologo Roberto Cipriani, la psicanalista Lucia Monterosa, la pedagogista Sandra Chistolini, la responsabile dell’Unione donne in Italia Vittoria Tola, la presidente dell’Unione mondiale organizzazioni femminili cattoliche Maria Giovanna Ruggeri.