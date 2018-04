Diocesi: Ragusa, il 13 aprile il convegno “Io resto qui” dedicato ai giovani in cerca di lavoro

Esperienze di giovani imprenditori che hanno deciso di non andare via e di investire nel Ragusano saranno presentate in occasione del convegno “Io resto qui. Percorsi di vita che vincono il deserto”, in programma venerdì 13 aprile, a Ragusa, dalle 18.30, nell’auditorium dell’Itis “Majorana”. Le esperienze presentate fanno parte di un lavoro di ricerca realizzato da Denise Arcieri, autrice e conduttrice di Radio Kàris, che ha incontrato tante nuove realtà imprenditoriali presenti sul territorio. “Ogni anno circa 20.000 giovani lasciano la Sicilia per studio o per lavoro. Un processo di erosione tutt’altro che lento del tessuto sociale, culturale e morale, che priva questa terra delle risorse più fresche e capaci ancora di tensione ideale, la cui emorragia determina una desertificazione cui non si può più assistere inermi”, si legge in una nota. Da questo dato è nata l’iniziativa è promossa dalla Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Ragusa e da Radio Kàris. Alle esperienze condivise nella prima parte dell’incontro si affiancherà il racconto del contributo che la Chiesa locale cerca di offrire attraverso alcune iniziative e strumenti operativi. Renato Meli, direttore dell’Ufficio Problemi sociali e lavoro della diocesi di Ragusa, illustrerà le esperienze di microcredito d’impresa rivolto ai giovani per le fasi di start up delle loro imprese assieme alle recenti iniziative dello sportello Arca a Vittoria. Interverrà il vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta.