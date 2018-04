Diocesi: Caritas Terni-Narni-Amelia, raccolte oltre 7 tonnellate di prodotti per gli Empori solidali

Ammonta ad oltre 7 tonnellate di prodotti alimentari e per l’igiene la raccolta che la Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia e l’associazione di volontariato San Martino hanno effettuato lo scorso sabato in undici supermercati di Terni, Amelia e per la prima volta a Narni, per sostenere l’attività dell’emporio solidale di via Vollusiano a Terni e dell’emporio solidale di Amelia-Narni presso la Cittadella della solidarietà. “Il positivo riscontro della raccolta – sottolinea Ideale Piantoni, direttore della Caritas diocesana – è un segno importante di solidarietà, speranza e condivisione che ci aiuta concretamente a sostenere e incrementare l’attività degli empori solidali per svolgere un servizio sempre più esteso ed efficace, di fronte anche al mutare della povertà e della presenza più numerosa di famiglie di italiani bisognosi e del calo di stranieri”. “Purtroppo le risorse per continuare nell’opera degli empori sono sempre meno e di conseguenza anche le persone che possono beneficiarne”, aggiunge il direttore, sottolineando che “per questo le raccolte alimentari diventano essenziali per consentire di poter dare risposte concrete alle persone che si rivolgono alla Caritas”.

Nella raccolta sono stati coinvolti 224 volontari nei vari supermercati, tra cui molti giovani, 5 scout, 10 immigrati, 3 senzatetto, 18 bambini del catechismo, 5 catechisti e 4 sacerdoti, 12 persone tra autisti, addetti allo scarico in magazzino e al carico sui mezzi. Attualmente nell’emporio solidale di Terni vengono aiutati 125 nuclei familiari per un totale 450 persone che usufruiscono del servizio, mentre nell’emporio solidale di Amelia, a cui fanno riferimento le attività caritative della zona di Amelia e alcune parrocchie del narnese, vengono aiutati 150 nuclei familiari.