Diocesi: Andria, al via il corso di secondo livello per la cura pastorale delle persone sorde

Inizia domani, mercoledì 11 aprile, alle ore 19.30 presso l’Opera diocesana “Giovanni Paolo II” in via Bottego 36, ad Andria, il corso di secondo livello, promosso dall’Ufficio catechistico diocesano, per la cura pastorale delle persone sorde. “L’Ufficio catechistico diocesano, dopo essersi soffermato negli anni precedenti sui principi della catechesi inclusiva, ha ritenuto, dallo scorso anno, focalizzare l’attenzione su specifiche e singole patologie creando percorsi formativi finalizzati a porre i catechisti nelle condizioni di acquisire atteggiamenti idonei per promuovere e dare centralità alla persona disabile”, si legge in una nota a firma di don Gianni Massaro, vicario generale e direttore dell’Ufficio catechistico diocesano.

Il corso è pertanto finalizzato a “favorire un graduale percorso di accoglienza e di inclusione, soprattutto nella liturgia domenicale e negli itinerari di vita cristiana, delle persone con disabilità sensoriale uditiva. Purtroppo – sottolinea la nota – nella nostra società non sempre sono presenti gesti di solerte accoglienza, di convinta solidarietà e di calorosa comunione verso le persone non udenti”.

L’iniziativa è a sostegno del progetto pastorale, indicato dal vescovo, mons. Luigi Mansi, di una Chiesa in uscita “sempre pronta ad andare incontro a tutte quelle fasce di umanità che per i motivi più disparati sono tagliati fuori dalla vita ecclesiale e sociale”. L’auspicio espresso da mons. Mansi è che “da questo percorso biennale possano scaturire alcune linee programmatiche per l’impegno da parte della comunità diocesana verso i fratelli sordi”. Il corso, strutturato in sei incontri dalle ore 19.30 alle ore 21, sarà guidato da don Giorgio del Vecchio, responsabile del Servizio pastorale con e per le persone sorde dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie”. Mercoledì 9 maggio è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Andria con la presenza dei corsisti, dell’Associazione sordi “P. L. Apicella” e dei catechisti che vorranno essere presenti.