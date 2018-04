Papa Francesco: Burke, il 1° maggio al Divin Amore e il 5 maggio al 50° del Cammino neocatecumenale

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke, informa che il Santo Padre Francesco si recherà il prossimo 1° maggio, alle ore 17, al Santuario del Divino Amore, per la recita del Santo Rosario in apertura del mese mariano.

Inoltre, sabato 5 maggio, alle ore 11, il Papa presiederà a Tor Vergata l’incontro con il Cammino Neocatecumenale, in occasione del 50° anniversario dell’inizio del “Cammino” a Roma.