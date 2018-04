Papa Francesco: messaggio “Urbi et orbi”, no a “cultura dello scarto” per bambini e anziani. Preghiera speciale per Venezuela

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Nel messaggio Urbi et orbi, il Papa ha stigmatizzato ancora una volta la “cultura dello scarto”, di cui sono vitime in primo luogo i bambini e gli anziani. Francesco ha auspicato, in particolare, un futuro di pace per “i bambini che, a causa delle guerre e della fame, crescono senza speranza, privi di futuro e di assistenza sanitaria”, e anche per gli anziani “scartati dalla cultura egoistica, che mette da parte chi non è produttivo”. Un posto speciale nelle parole del Papa anche per la popolazione venezuelana, che “vive in una specie di terra straniera nel suo stesso Paese”. “Possa trovare la via giusta, pacifica e umana per uscire al più presto dalla crisi politica e umanitaria che lo attanaglia, e non manchi accoglienza e assistenza a quanti tra i suoi figli sono costretti ad abbandonare la loro patria”, l’auspicio di Francesco.