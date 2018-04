Papa Francesco: messaggio “Urbi et Orbi”, appello per far cessare “immediatamente lo sterminio in Siria”

(foto SIR/Vatican Media)

“Frutti di pace, di riconciliazione e di speranza per il mondo intero”. A invocarli è stato oggi il Papa, nel tradizionale messaggio “Urbi et orbi”, dalla Loggia delle benedizioni, che segue la messa di Pasqua in piazza San Pietro. “A cominciare dall’amata Siria – ha esordito Francesco – la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede la fine”. Di qui l’appello alla “coscienza di tutti i responsabili politici e militari, affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso, si rispetti il dramma umanitario e si provveda ad agevolare l’arrivo di aiuti a cui questi nostri fratelli e sorelle hanno urgente bisogno, assicurando nel contempo le condizioni adeguate per il ritorno di quanti sono sfollati”.