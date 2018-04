Papa Francesco: messa di Pasqua, “quando succede qualcosa di straordinario la gente corre a vedere”

“Le sorprese di Dio ci mettono in cammino subito, senza aspettare”. Lo ha spiegato il Papa, nell’omelia della Messa di Pasqua, pronunciata interamente a braccio. “Le donne corrono per vedere, Pietro e Giovanni corrono”, ha proseguito Francesco: “I pastori della notte di Natale corrono. La samaritana corre, per dire alla sua gente: ‘Questa è una novità, io ho trovato un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto’, e la gente sapeva quello che questa donna aveva fatto. E quella gente corre, lascia quello che stava facendo. Anche la casalinga lascia le patate nella pentola​: le troverà bruciate, ma l’importante è andare a vedere quella sorpresa, quell’annuncio. Anche oggi succede nei nostri i villaggi, nei nostri quartieri: quando succede qualcosa di straordinario la gente corre a vedere”. “Andare di fretta”, ha sintetizzato il Papa: “Andrea non ha perso il tempo ed è andato da Pietro a dirgli: abbiamo trovato il Messia”. “Le sorprese, le buone notizie si danno così, di fretta”, ha commentato Francesco: “Nel Vangelo c’è uno che si prende un po’ di tempo, non vuole rischiare, ma il Signore è buono e l’aspetta con amore: Tommaso, ‘Io crederò quando vedrò le piaghe’. Il Signore ha pazienza con coloro che non vanno così di fretta”.