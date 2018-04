Papa Francesco: messa di Pasqua, “ho il cuore aperto alle sorprese di Dio?”

“E io? Ho il cuore aperto alle sorprese di Dio? Sono capace di andare di fretta o sempre con quella cantilena: ‘Ma domani vedrò, domani…'”. Il Papa ha introdotto con questa domanda l’ultima parte dell’omelia della Messa di Pasqua, pronunciata interamente a braccio dal sagrato della basilica vaticana, davanti a migliaia di persone in piazza San Pietro. “Non è lo stesso dire: domani”, ha ammonito Francesco: “Cosa dice a me la sorpresa? Giovanni e Pietro sono andati di corsa al sepolcro. Di Giovanni il Vangelo dice che credette. Anche Pietro credette, ma a modo suo, con la fede un po’ mischiata al rimorso di aver rinnegato il Signore”. “L’annuncio fatto sorpresa, l’andare di corsa e la domanda: e io, in questa Pasqua 2018, io che? Tu che?”, i suggerimenti del Papa per la Pasqua.