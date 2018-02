Televisione: Teodoli (Rai Uno) “Montalbano è un diamante per la rete, un successo anche in replica”

“Rai Uno ha una vetrina di gioielli, in cui occupa un posto di rilievo la fiction. E ‘Il commissario Montalbano’ rappresenta indubbiamente un diamante, per il valore culturale, per i suoi valori”. Esordisce così Angelo Teodoli, Direttore di Rai Uno, durante la conferenza stampa, giovedì 1° febbraio, in occasione della presentazione dei due nuovi episodi di Montalbano. Presenti il cast artistico – tra cui Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco e, novità, Fabrizio Bentivoglio – nonché il regista Alberto Sironi, il produttore Carlo Degli Esposti e il Direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta.

“Gli ascolti di Montalbano” – ha rimarcato Teodoli – “sono favolosi: nell’ultima messa in onda, nel 2017, ha raggiunto sia il 44% che il 41%, un record assoluto. Un prodotto dal valore culturale straordinario, così come per la componente industriale. Se parliamo di repliche, il corpus dei film dedicati a Montalbano – costituito a oggi da 32 titoli – ha avuto più di 140 emissioni, tutte in prima serata. E non solo gli ascolti della prime tv sono state un unicum, ma anche delle stesse repliche, i cui dati si attestano tra il 20% e il 33% di Share”. Il Direttore di Rai Uno ha inoltre aggiunto, sempre sul tema delle repliche: “Lo scorso autunno abbiamo inaugurato anche un nuovo modo di valorizzare ‘Il commissario Montalbano’, creando un approfondimento sul tema della violenza nei confronti delle donne”.