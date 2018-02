Televisione: Luca Zingaretti presenta “Montalbano”, “Episodi molto belli, al centro c’è l’amore in tutte le sfumature”

Luca Zingaretti è apparso entusiasta delle due nuove avventure del “Commissario Montalbano”, “La giostra degli scambi” e “Amore”, che andranno in onda su Rai Uno lunedì 12 e lunedì 19 febbraio in prima serata. “Sono davvero orgoglioso di questi due nuovi film, mi sono sembrati molto belli, riusciti, già in fase di lavorazione. Sono due episodi che parlano d’amore”. Così Zingaretti in conferenza stampa nella sede Rai di Roma, a viale Mazzini, giovedì 1° febbraio.

Approfondendo il filo rosso dei due episodi, l’attore ha poi aggiunto: “Oggigiorno siamo tutti impauriti. Impauriti da crisi economica dura, dai continui arrivi di migranti e dall’escalation terroristica. Ci sentiamo incerti sul futuro. In questi due film di Montalbano, mi sento di affermare, si rintraccia invece un respiro si possibilità. Si parla, infatti di amore, in tutte le sue sfumature”. “Certo – ha proseguito ancora Luca Zingaretti – raccontiamo anche l’amore sbagliato. Però quello che emerge forte è il senso dell’amore salvifico, che farà sentire lo spettatore che lo percepirà accolto”.

E sul tema dell’amore è intervenuto anche il regista Alberto Sironi, che segue il progetto sin dalla prima trasposizione: ha firmato infatti tutti i 32 film televisivi. “Chi più di Andrea Camilleri ha saputo raccontare le mille anime dell’amore? Dal frenetico impulso degli innamoramenti giovanili, alla quiete dell’amore coniugale, fino agli amori senili dove il desiderio si trasforma in tenerezza”.

Sironi poi ha concluso, rimarcando che “l’ottimo risultato di Montalbano si deve anche a professionisti del cinema che lavorano da tanti anni sul progetto, come Franco Piersanti per le musiche o Luciano Ricceri per la scenografia, citandone solo due. E come non menzionare il lavoro di scrittura che, oltre ad Andrea Camilleri, vede coinvolti Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini”.