Russia: Conferenza episcopale in Vaticano. Mons. Pezzi, “parole principali del Papa sono state legame a Cristo e vicinanza alle persone”

È in corso a Roma, da lunedì 29 gennaio, la visita ad limina dei vescovi della Conferenza episcopale russa. “Il primo punto del programma della visita è stata la preghiera presso l’altare di fronte alla tomba di San Pietro”, si legge sul sito dei vescovi, e poi l’incontro con Papa Francesco. Attraverso il sito della diocesi di Mosca, l’arcivescovo mons. Pezzi ha riferito che l’incontro con il Santo Padre “è durato due ore. Abbiamo discusso con lui di molti argomenti. Le parole principali secondo me sono state ‘legame a Cristo’ e ‘vicinanza alle persone’”. Il 30 gennaio i vescovi hanno partecipato alla messa mattutina celebrata dal Papa nella cappella di casa Santa Marta e lo hanno poi incontrato al termine dell’udienza del mercoledì in piazza san Pietro, ieri (31 gennaio), insieme ai confratelli della Bielorussia, anch’essi a Roma per la visita ad limina. Le visite ai vari dicasteri romani, come consuetudine in questa occasione, dureranno fino al 3 febbraio. Si tratta della terza volta che i vescovi della Federazione russa compiono una visita ad limina, da quando nel 1991 sono state istituite le quattro diocesi. La delegazione è composta da mons. Paolo Pezzi (Arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca), mons. Joseph Vert (diocesi della Trasfigurazione a Novosibirsk), mons. Kirill Klimovich (diocesi di San Giuseppe a Irkutsk), mons. Clemens Pickel (diocesi di San Clemente a Saratov).