Minori: domani mons. Galantino a Palazzo Chigi per un protocollo d’intesa a favore di quanti desiderino affrancarsi dalla ‘ndrangheta

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Domani mattina, alle ore 10, a Palazzo Chigi, il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, presenzierà alla firma di un protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’associazione Libera, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica per i minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Il nodo dell’intesa, sostenuta in maniera significativa e continuativa dalla Conferenza episcopale italiana, verte sulla costruzione di una rete di tutela e protezione dei minori e delle famiglie che – autori o vittime di reati e senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia – desiderino affrancarsi dalla ‘ndrangheta.