Migranti: le proposte delle organizzazioni cattoliche ai candidati, se ne parlerà l’8 febbraio a Roma

“Proposte per una nuova agenda sulle migrazioni in Italia” saranno presentate l’8 febbraio a Roma (ore 11, Istituto Sturzo, via delle Coppelle 35) da un cartello di organizzazioni cattoliche impegnate con i migranti tra cui Acli, Ac, Cnca, Comunità di Sant’Egidio, Pax Christi, Movimento dei focolari. “La crisi dei migranti che attraversa oggi l’Europa mette in luce una crisi profonda dei valori comuni su cui l’Unione si dice fondata – scrivono in una nota – e la questione delle migrazioni sembra essere diventata un banco di prova importante delle politiche europee e nazionali. Per questo, gli enti cattolici impegnati a vario titolo nell’ambito delle migrazioni sentono la necessità di aprire uno spazio di confronto in cui dare voce alle esigenze di convivenza civile e di giustizia sociale che individuano come prioritarie, per il bene di tanti uomini e donne di cui si impegnano a promuovere i diritti e la dignità”. Durante la conferenza stampa i rappresentanti degli enti firmatari presenteranno il documento sottoscritto e l’agenda dei punti sulle migrazioni, su cui chiamano ad esprimersi i diversi schieramenti politici che si presentano al prossimo appuntamento elettorale. Verrà data notizia delle presentazioni ai candidati che si stanno organizzando sul territorio nazionale. Aderiscono Acli, Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (Ascs onlus), Associazione Papa Giovanni XXIII, Azione Cattolica, Centro Astalli, Centro missionario francescano onlus (Ordine dei Frati minori conventuali), Cnca, Comboniani, Comunità Sant’Egidio, Conferenza Istituti missionari italiani, Federazione Salesiani per il sociale, Fondazione Casa della carità, Fondazione Somaschi, Gioventù operaia cristiana (Gioc), Istituto Sturzo, Movimento dei Focolari Italia, Pax Christi, Vides Italia. Dall’8 febbraio sarà possibile sottoscrivere il documento inviando una e-mail a agendamigrazioni@gmail.com.