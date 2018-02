Giornata per la vita: Como, mostra su Madre Teresa, veglie e incontri di riflessione

“Madre Teresa. Vita, spiritualità e messaggio” è il titolo della mostra che il Centro di aiuto alla vita di Como allestirà al Centro pastorale card. Ferrari (viale Cesare Battisti 8, Como) in occasione della Giornata nazionale per la vita, che sarà celebrata il 4 febbraio sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. La mostra, curata dalla Postulazione della causa di canonizzazione e già esposta al Meeting di Rimini, sarà inaugurata sabato 3 febbraio e sarà visitabile fino al 10 febbraio, giorno in cui, alle 9.30, è previsto l’incontro con mons. Angelo Riva, direttore de “Il Settimanale della diocesi di Como” e docente di teologia morale, che parlerà di “Donne e uomini per la vita nel solco di S. Teresa”. In vista del 4 febbraio sono previste inoltre veglie organizzate dai cinque Centri di aiuto alla vita presenti sul territorio della diocesi di Como: momenti di preghiera si terranno sabato 3 febbraio a Chiavenna, Sondrio, Morbegno, Mandello del Lario e Luino. Da segnalare in particolare l’incontro di sabato 3 febbraio, alle 20.30, a Luino con don Roberto Colombo, membro della Pontificia Accademia per la vita. In occasione della Giornata per la vita i Cav della diocesi hanno comunicato di aver contribuito al progetto “Una goccia di latte” promosso da Aiuto alla Chiesa che soffre a sostegno dei bambini di Aleppo.