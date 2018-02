Giornata per la vita: Bologna, il 3 febbraio tradizionale pellegrinaggio al santuario di S. Luca e messa presieduta dall’arcivescovo Zuppi

In occasione della 40ª Giornata nazionale per la vita, dedicata quest’anno al tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”, la Chiesa bolognese compirà sabato 3 febbraio il tradizionale pellegrinaggio al santuario di S. Luca. La partenza è fissata per le 15 dall’Arco del Meloncello mentre per le 16.15 è prevista la celebrazione eucaristica nella basilica di S. Luca presieduta dall’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi. La messa sarà trasmessa in diretta da Nettuno Tv (canale 99 del digitale terrestre).

Per il pomeriggio di domenica 4 febbraio, presso il seminario arcivescovile, alcune associazioni propongono dalle 16.30 un’iniziativa per condividere il messaggio dei vescovi sulla vita attraverso esperienze e testimonianze. Aderiscono Azione Cattolica, Fondazione don Mario Campidori, Seminario Arcivescovile, Centro G.P. Dore, associazione Famiglie per l’Accoglienza, Amber, Centro volontari della Sofferenza, Comunità Papa Giovanni XXIII, Servizio accoglienza alla vita (Sav) e Movimento per la vita. Nel corso del pomeriggio Marco Tibaldi interverrà su “La corsa del Padre (Lc 15, 11-32)”, mentre alcuni giovani proporranno la propria testimonianza. Dopo uno spazio dedicato al confronto e comunicazioni, la preghiera dei Vespri e, alle 19.45, la cena.