Germania: Conferenza episcopale, sito web cambia look. Informazioni, pagine tematiche e “lessico” della Chiesa

Nuova veste grafica e nuova struttura da oggi per il sito della Conferenza episcopale tedesca (www.dbk.de). Il sito vuole essere “chiaro” per chi è “vicino alla Chiesa, ma anche al vasto gruppo di persone che sono lontane dalla Chiesa o che hanno meno familiarità con temi religiosi”, spiega una nota diffusa da Bonn. La nuova versione vorrebbe essere accattivante anche “per un target più giovane” e rispondere alle esigenze del numero sempre maggiore di persone che navigano con smartphone o tablet. La pagina iniziale rimanda subito a “pagine tematiche” sui temi più discussi riguardo a “Chiesa, fede e società”, ad esempio: “Chiesa e denaro”, “Sinodo dei vescovi” o “Aiuto ai rifugiati”. Sulla pagina iniziale si troveranno anche i comunicati stampa e le dichiarazioni dei vescovi. Ci sono poi otto pagine di servizio, per cercare diocesi e parrocchie, ma anche il “lessico” della Chiesa. Sarà possibile anche navigare nella Bibbia e nel Catechismo on line. Una novità è “l’impulso per la preghiera”, una frase o citazione scelta ogni settimana da un membro della Conferenza episcopale. Per il nuovo sito, il vescovo Heinz Algermissen di Fulda, cita san Bonifacio: “La Chiesa viaggia sul mare di questo mondo come una grande nave e viene sbattuta dalle onde. Non possiamo abbandonare la nave, dobbiamo guidarla”. Per le persone con capacità visive e di lettura limitate si può selezionare la funzione di lettura.