Fatebenefratelli: fra Massimo Villa nuovo superiore della Provincia Lombardo Veneta

Fra Massimo Villa è il nuovo superiore provinciale dei Fatebenefratelli della Provincia Lombardo Veneta. Lo si apprende da una nota diffusa oggi nella quale si informa che fra Villa è stato eletto il 31 gennaio dal Capitolo provinciale dell’Ordine ospedaliero, riunito a Varazze, dove la Provincia Lombardo Veneta ha la sua casa di ospitalità. Il 1° febbraio il Capitolo ha eletto il consiglio provinciale che sarà composto da fra Eliseo Paraboni, fra Gian Carlo Lapic’, fra Guido Zorzi, fra Gennaro Simmarò.

La Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine gestisce l’ospedale Beata Vergine Consolata di San Maurizio Canavese (To), la Casa Beata Vergine della Guardia di Varazze (Sv), l’Istituto di ricovero e cura a carattere sanitario di Brescia, il Centro Sant’Ambrogio di Cernusco sul Naviglio (Mi), il Centro Sacro Cuore di Gesù di San Colombano al Lambro (Mi), la Residenza San Carlo Borromeo di Solbiate (Co), l’ospedale Sacra Famiglia di Erba (Co), la Residenza San Pio di Romano d’Ezzelino (Vi), l’ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia, Villa San Giusto di Gorizia e, in Croazia, l’ospedale Sv Rafael di Cernik a Zagabria. Nelle sue strutture operano 2.200 collaboratori. I frati sono 38.