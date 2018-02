Diocesi: Cerreto Sannita, domani a Gioia Sannitica la Giornata della vita consacrata con mons. Battaglia

Si svolgerà domani, venerdì 2 febbraio, nella chiesa parrocchiale di San Felice e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Gioia Sannitica, la Giornata della vita consacrata per la diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio per la pastorale della vita consacrata, prenderà il via alle 17.30 con il ritrovo e la benedizione delle candele presso il piazzale del Borgo Antico. Da qui partirà la processione verso la chiesa parrocchiale di Gioia Sannitica per la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal vescovo diocesano, mons. Domenico Battaglia. “Celebrare la Giornata della vita consacrata – si legge in una nota è un’occasione di festa, di impegno e di preghiera al Signore per il dono di nuove vocazioni che rinnovino il volto della Chiesa e del mondo, che annuncino la gioia del Vangelo e l’amore di Dio che dà senso all’esistenza”.