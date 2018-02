Croazia: frati Francescani del convento di Pazin, esercizi spirituali on-line per la Quaresima

Esercizi spirituali on-line durante la Quaresima: è l’iniziativa dei frati Francescani del convento di Pazin, in Croazia, nella diocesi di Parenzo e Pola. Per partecipare basta iscriversi al sito https://eduhovnevjezbe.hr/vjezbe/6 prima della vigilia del mercoledì delle Ceneri, 13 febbraio, alle ore 20. Gli esercizi spirituali on-line sono sotto il titolo “Torna al Signore” e l’idea dei francescani è “puntare sulla Parola di Dio”. Durante il periodo della Quaresima, ogni giorno agli iscritti verrà mandata la prima lettura della messa del giorno accompagnata da una chiave di comprensione e da un commento breve preparato dai francescani. Lo scopo è incoraggiare le persone a trascorrere del tempo con la Parola di Dio. Prima di dormire, invece, viene consigliata la lettura del Vangelo del giorno, “senza riflessioni ma come un desiderio di incontrarsi con la Parola di Dio prima di concludere la giornata. “È una sorta di ritorno al Signore”, spiegano dal convento francescano di Pazin.