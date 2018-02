Corruzione: card. Turkson (Dicastero sviluppo umano), “per sconfiggerla il Papa invita la Chiesa universale a pregare con lui”

“Da un po’ di tempo il Dicastero ha creato un gruppo di lavoro che si occupa di studiare la corruzione che il Santo Padre denuncia continuamente nei suoi viaggi – anche nell’ultimo in Cile e in Perù – e nel messaggio che ho portato la settimana scorsa a Davos nel quale afferma che l’equa distribuzione delle risorse può aiutare a combattere questa piaga sociale di cui fanno le spese soprattutto i poveri”. Esordisce così il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, presentando questo pomeriggio alla stampa “The Pope Video” con l’intenzione di preghiera di Papa Francesco per febbraio 2018 dedicato alla lotta contro la corruzione. “Andando al di là della denuncia – prosegue Turkson – il Papa ha affidato questa sfida umana nelle mani del Signore chiedendogli la grazia di sconfiggere questa piaga sociale. Il suo è un invito alla Chiesa universale a pregare con lui affinché l’umanità trovi la forza di combattere la corruzione nella vita, nella Chiesa e nella società”.