Cile: Gesuiti, aperti indirizzi mail per indagine previa su padre Guzmán e denunce di abusi su minori

La Compagnia di Gesù in Cile informa in un comunicato, pubblicato anche sul sito della Conferenza episcopale cilena, che “il padre provinciale Cristián del Campo ha nominato l’avvocato Waldo Bown Intveen per guidare l’indagine previa riguardante nuovi elementi su abusi commessi da padre Jaime Guzmán Astaburuaga”. Il religioso per oltre dieci anni è stato cappellano del Collegio San Ignacio El Bosque, e già dal 2012 aveva ricevuto condanne per il medesimo motivo. Bown Intveen è avvocato dell’Università del Cile e specialista in diritto penale. Il procedimento avviato assume carattere canonico e prende il nome di “indagine previa”. Durante questa fase si potranno ricevere informazioni, testimonianze o denunce. A questo scopo l’avvocato Bown ha messo a disposizione l’indirizzo di posta elettronica wbown@blycia.cl. Gli elementi che eventualmente emergeranno saranno poi inviati in Vaticano alla Congregazione per la dottrina della fede.

Inoltre, “con lo scopo di facilitare l’invio di informazioni, testimonianze e denunce riguardanti altri membri della Compagnia di Gesù in Cile, il padre provinciale ha nominato l’avvocato penalista Joanna Heskia Tornquist come delegata a ricevere tali informazioni. L’avvocato ha seguito molti processi di abusi su minori e fa parte della Commissione per la prevenzione dell’abuso sessuale dell’arcidiocesi di Santiago e dell’omonima Commissione costituita dalla Compagnia di Gesù in Cile. Anche per questo tipo di segnalazioni e denunce è stato fornito l’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato (jheskia@ehabogados.cl) così come quello del gesuita delegato dal Provinciale, padre Arturo Vigneaux (delegado.prevencion@jesuitas.cl). Conclude la nota: “Rinnoviamo il nostro impegno ad agire con il massimo scrupolo, collaborando con le istituzioni civili ed ecclesiastiche competenti, in virtù del rispetto e della trasparenza dovute alle persone vittime di abuso”.