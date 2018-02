Agroalimentare: Coldiretti, “straniero 1 pacco di pasta su 3, il 25% del riso arriva dall’estero”. Da metà febbraio in vigore l’etichetta d’origine

“Un pacco di pasta imbustato in Italia su tre è fatto con grano straniero senza alcuna indicazione per i consumatori” mentre “un pacco di riso su quattro venduto in Italia contiene prodotto straniero”. È quanto denuncia oggi la Coldiretti, informando che per entrambi i prodotti è in arrivo l’etichetta d’origine per fare finalmente chiarezza nei confronti dei consumatori. Nello stand alla Fieragricola di Verona, Coldiretti ha mostrato in anteprima le confezioni di pasta e riso con l’indicazione della provenienza, a due settimane dall’entrata in vigore del decreto che metterà in trasparenza quello che i cittadini portano in tavola. “Una novità – si legge in una nota – che è il risultato della guerra del grano lanciata da Coldiretti con decine di migliaia di agricoltori scesi in piazza per difendere il granaio Italia contro l’invasione di prodotto straniero, spesso di bassa qualità e trattato con sostanze vietate nel nostro Paese”. Per il grano, così come per il riso, le speculazioni hanno provocato il crollo dei prezzi. “Secondo quanto previsto dal decreto, dal 17 febbraio prossimo le confezioni di pasta secca prodotte in Italia – spiega la Coldiretti – dovranno avere obbligatoriamente indicato in etichetta il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello di molitura”. L’indicazione in etichetta dell’origine per il riso scatterà il 16 febbraio e dovrà riportare le diciture “Paese di coltivazione del riso”, “Paese di lavorazione” e “Paese di confezionamento”. Gli obblighi di indicare il Paese d’origine vanno ad aggiungersi a quelli relativi a latte e derivati, carne bovina, passata di pomodoro, ortofrutta fresca, uova e miele. “Resta però ancora da etichettare con l’indicazione dell’origine un quarto della spesa alimentare degli italiani”, conclude Coldiretti riferendosi a salumi, succhi di frutta, confetture, pane e carne di coniglio.