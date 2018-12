Tragedia in discoteca: Perticaroli (Forum Famiglia Marche), “vicinanza alle famiglie” e “indignazione”

“Come presidente del Forum delle associazioni familiari delle Marche e a nome delle ventisei associazioni che ne fanno parte, oltre alla vicinanza alle famiglie piegate dal dolore in questo momento di tragedia, non posso esimermi dall’esprimere la mia indignazione sul fatto che certi eventi siano organizzati in maniera così approssimativa e superficiale”. Lo dichiara Paolo Perticaroli, presidente del Forum delle associazioni familiari delle Marche, in riferimento alla tragedia verificatasi nella notte in una discoteca a Corinaldo, vicino ad Ancona, dove hanno perso la vita sei persone, schiacciate dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale. “Evidentemente gli organizzatori hanno la presunzione di poter sempre aggirare la normativa vigente in tema di sicurezza – aggiunge -. I giovani sono il nostro bene più prezioso e meritano un’attenzione particolare da parte del mondo adulto e delle istituzioni. A questo punto l’indignazione deve cedere il passo alla prevenzione e al controllo del rispetto scrupoloso della normativa, nell’organizzazione di questi eventi, affinché simili tragedie non si ripetano più”.

—