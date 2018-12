Chiese di Abruzzo e Molise: da oggi on line il nuovo sito web della Conferenza episcopale

Da oggi è on line il nuovo sito della Conferenza dei vescovi di Abruzzo e Molise, www.chieseabruzzomolise.it. L’annuncio è stato dato da mons. Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, delegato della Conferenza episcopale regionale per le comunicazioni sociali. “In una cultura che è fortemente digitale – ha ricordato mons. Palumbo – e della quale tutti facciamo parte, si voglia o no, la Chiesa deve anch’essa poter abitare i social media, oltre che per l’annuncio del Vangelo, priorità assoluta, anche per una pastorale del contatto, capace, cioè, di andare incontro alle repentine trasformazioni del nostro modo di vivere e, connessa al territorio e alle sue comunità, arrivare alle periferie esistenziali”.

Il sito, realizzato su piattaforma WordPress, si presenta come strumento di comunione tra le 11 diocesi che compongono la circoscrizione ecclesiastica. Questo sarà possibile soprattutto attraverso la sezione news. Sul nuovo sito sarà possibile anche consultare la sezione dedicata ai santuari più importanti delle due Regioni e la guida che scandisce l’anno liturgico. In occasione della pubblicazione del nuovo sito, è stato realizzato anche il nuovo logo che “oltre a contenere alcuni elementi che rappresentano le due Regioni – spiega mons. Palumbo – che compongono la nostra circoscrizione ecclesiastica, vuole ricordare, nella cromia, la costante attenzione alla tutela dell’ambiente da parte dell’episcopato di Abruzzo e Molise”. Il sito web è integrato sia con i social network della Conferenza episcopale di Abruzzo e Molise, sia con i media della Cei e del Vaticano.