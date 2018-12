Agroalimentare: Istat, nel 2017 si rafforza il trend di crescita dei prodotti di qualità. Italia primo Paese Ue per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg

Nel 2017 si è rafforzato il trend di crescita dei prodotti agroalimentari di qualità nelle sue diverse componenti (produttori, trasformatori, superfici e numero di prodotti riconosciuti); solo gli allevamenti sono in leggero calo. Lo comunica oggi l’Istat diffondendo il report “I prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp, Stg” per l’anno 2017

“Il numero di produttori Dop, Igp e Stg – spiega l’Istat – aumenta, rispetto al 2016, dell’1,8% sintesi del persistente calo registrato al Nord (-2,8%) e di un consistente aumento rilevato nel Mezzogiorno (+7,3%) e, in misura più lieve, al Centro (+1,4%). Cresce considerevolmente il numero dei trasformatori (+7,6%); l’aumento è maggiore nel Mezzogiorno (+11,5%) e al Centro (+8,4%)”.

Nel confronto con l’anno precedente, gli allevamenti (40.043 strutture) si riducono dell’1,3% mentre la superficie (232.803 ettari) aumenta del 17,9%, con una crescita intensa nel Mezzogiorno (+31,2%) e nel Nord (+22,9%). Fra i principali settori sono in crescita gli ortofrutticoli e cereali e gli oli extravergine di oliva.

“L’Italia – si legge in una nota – si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall’Unione europea. I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2017 sono 295 (4 in più sul 2016); tra questi, quelli attivi sono 285 (96,6% del totale)”.

Nel 2017 hanno conseguito un nuovo riconoscimento gli ortofrutticoli e cereali (Lenticchia di Altamura), gli oli extravergine di oliva (Marche), le carni fresche (Vitelloni Piemontesi della Coscia) e i formaggi (Ossolano).

Al 29 ottobre 2018 i riconoscimenti Dop Igp e Stg conseguiti dall’Italia sono saliti a 299. I settori con il maggior numero di riconoscimenti sono ortofrutticoli e cereali (111 prodotti), formaggi (53), oli extravergine di oliva (46) e preparazioni di carni (41); carni fresche e altri settori comprendono, rispettivamente, 6 e 38 specialità.

Emilia-Romagna e Veneto sono le Regioni con più Dop e Igp (rispettivamente 45 e 38 prodotti riconosciuti).

Nel 2017 gli operatori certificati sono 85.592, 1.897 in più del 2016 (+2,3%): 9.219 i produttori usciti dal sistema, 11.116 i nuovi operatori certificati.