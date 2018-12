“A Sua Immagine”: oggi e domani puntate sul presepe e sul Natale con il cantautore Giovanni Caccamo

“A Sua Immagine” in onda, su Rai Uno, anche in occasione delle feste. Oggi, sabato 22, la conduttrice Lorena Bianchetti incontrerà il cantautore Giovanni Caccamo per parlare del Natale, tra palcoscenico e famiglia. Domani, domenica 23, puntata talk dedicata ai simboli del Natale, a cominciare dal presepe. Le telecamere del programma di informazione religiosa e culturale, promosso dalla Rai e dalla Cei, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, oggi, alle 15.55, entreranno in casa del cantautore Giovanni Caccamo, scoperto da Franco Battiato e più volte protagonista a Sanremo, dove ha vinto nella sezione giovani e ha raggiunto poi il terzo posto nella competizione dei “Big”. Con Lorena Bianchetti il cantautore non ripercorrerà solo le pagine della sua carriera, ma anche i ricordi in famiglia, il Natale in Sicilia. Alle 16.15, linea alla rubrica “Le ragioni della speranza”, per il commento del Vangelo della domenica: don Luigi Verdi farà visita alle Piccole Sorelle di Gesù alle Tre Fontane di Roma, per richiamare il carisma di Charles de Foucauld, ovvero fratel Carlo di Gesù. “I simboli del Natale” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di domani, in diretta dalle 10.30 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ci saranno Marco Tarquinio, direttore del quotidiano “Avvenire”, Lia Giancristofaro, antropologa dell’Università degli Studi di Chieti, e Lello Scuotto, artista presepiale napoletano. “A Sua Immagine” racconterà i riti, simboli e tradizioni del Natale. Alle 10.55, collegamento con la Messa su Rai Uno trasmessa dalla Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma, per la regia di Simone Chiappetta e il commento Simona de Santis. Chiuderà poi la puntata domenicale di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle 12, in diretta da piazza San Pietro. Per rivedere tutte le puntate di “A Sua Immagine” e per maggiori informazioni sul programma, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Raiplay.it della Rai oppure il sito CEINews.it della Chiesa cattolica italiana.