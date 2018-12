Tv2000: il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus ospite dell’ultima puntata di “Benedetta economia!” in onda il 23 dicembre

Eugenia Scotti e Luigino Bruni

Si parlerà di donne, dei loro talenti ma anche delle fatiche che affrontano ogni giorno per ottenere possibilità e riconoscimenti nel mondo del lavoro, nell’ultima puntata di “Benedetta economia!” in onda su Tv2000 domenica 23 dicembre dalle 19. Il programma, ideato dal professor Luigino Bruni e da Dario Quarta, è condotto da Eugenia Scotti.

Lo spunto, spiega una nota, viene dal libro di Rut (cap. 2,3-12), l’unico libro delle Sacre Scritture dedicato interamente alla figura di una donna. Da qui parte il dialogo in studio con Antonella Nonino, amministratore delegato delle distillerie Nonino, azienda che dal Friuli Venezia Giulia è riuscita a far conoscere il valore della grappa italiana nel mondo.

Accanto alla storia dell’azienda friuliana, Christian Bracich, presidente della Cpi-Eng, società di ingegneria con sede a Trieste, racconterà la sua scelta di “privilegiare” il lavoro femminile in azienda anche in presenza di quello che in economia e nel mondo delle imprese viene considerato per lo più un motivo di esclusione: la gravidanza delle dipendenti.

Un’altra bella esperienza è quella di Pia Cittadini che, dalla scomparsa del marito Giovanni avvenuta quattro anni fa, governa l’azienda Cittadini s.p.a. a Brescia, con i figli Cesare, Marco e Paola. Al lavoro principalmente donne, non solo italiane, che vengono scelte per la loro particolare abilità.

Di donne e impresa parla anche Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace e fondatore della Grameen Bank che in Bangladesh ha offerto, con il microcredito, migliaia di opportunità di riscatto da una vita di povertà: e a rispondere meglio e più degli altri sono state proprio le donne.