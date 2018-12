Solidarietà: Genova, la Marina militare in visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale Gaslini

(Foto: Ufficio Stampa Marina Militare)

Una rappresentanza del personale civile e militare della Marina Militare ha fatto visita questa mattina ai bambini ricoverati presso il reparto di neurochirurgia infantile dell’Ospedale Pediatrico “Istituto Giannina Gaslini” di Genova. “L’iniziativa – spiega una nota – si inquadra nel solco delle attività tese a portare la solidarietà della Forza Armata a chi si trova in difficoltà o in condizioni di disagio. Durante la visita sono stati distribuiti alcuni doni ai più piccini per alleviare la permanenza dei giovani pazienti e dei loro familiari nelle strutture ospedaliere”.

La particolare visita è stata molto gradita sia dai bambini ricoverati sia dai genitori e intensamente sentita dal personale della Marina. “Gli addobbi e l’atmosfera festosa con la consegna dei doni, hanno creato momenti di spensieratezza e una pausa dalla solita routine giornaliera in corsia”.

Da anni esiste un forte legame tra la Marina Militare e l’Ospedale pediatrico Gaslini, con iniziative svolte ciclicamente sia presso la stessa struttura pediatrica, sia con visite presso l’Istituto Idrografico della Marina e quest’anno anche con Nave Palinuro che ha fatto sventolare la bandiera dell’ospedale genovese sui suoi alberi durante la campagna d’istruzione 2018. Le attività sono spesso condotte anche in collaborazione dell’Associazione “Porto dei Piccoli onlus”, nata proprio presso il Gaslini, che oggi guida moltissime delle attività di sostegno in favore dei piccoli pazienti e dei loro familiari sia in Liguria che in altre regioni d’Italia.