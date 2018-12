Maltempo: Protezione civile, “temporali al centro sud. Allerta gialla su cinque Regioni”

“Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida sull’Italia, di provenienza occidentale, causeranno un nuovo peggioramento sulle regioni centro-meridionali, specie su Lazio, Umbria e Campania”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende gli avvisi emessi nei giorni scorsi”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla serata di oggi, giovedì 13 dicembre, precipitazioni di carattere temporalesco, sul Lazio, in estensione a Campania ed Umbria”. Secondo la Protezione civile, “i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 14 dicembre, allerta gialla su Umbria, Lazio, Abruzzo occidentale, gran parte del Molise e Campania centro settentrionale, compresa la penisola sorrentino-amalfitana.