Ue: si chiude oggi a Vienna la terza Settimana europea della formazione professionale

Si conclude oggi a Vienna la terza Settimana europea della formazione professionale organizzata dalla Commissione europea in collaborazione con la Presidenza austriaca. “Scopri il tuo talento” è stato il motto all’insegna del quale si sono svolti “1.512 eventi in tutta Europa, coinvolgendo 2,2 milioni di persone, 1,2 milioni in più dello scorso anno”, fa sapere una nota della Commissione. Altri ancora avranno luogo di qui fino alla fine di dicembre.

L’obiettivo di questa Settimana è dimostrare che l’istruzione e la formazione professionale sono una scelta intelligente sia per i giovani che per gli adulti, che produce eccellenza nel campo dell’istruzione, posti di lavoro di elevata qualità e una maggiore occupabilità, contribuendo così all’agenda per le competenze per l’Europa e alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

In mattinata presso la Camera di commercio di Vienna si è svolto l’evento conclusivo. “La nostra campagna ha raggiunto milioni di europei per convincerli che l’istruzione e la formazione professionale sono una scelta prioritaria. Con il vostro aiuto, continueremo il nostro lavoro di dare alla formazione il ruolo che le spetta: un’opzione che porta a carriere di successo e una scelta che avvantaggia l’intera Europa”, ha detto la commissaria per l’occupazione e gli affari sociali Marianne Thyssen, che ha anche proclamato i vincitori nazionali dei premi per celebrare l’eccellenza nell’istruzione e nella formazione professionale.