Solidarietà: Università Europea Roma, il 14 e il 15 novembre raccolta di sangue e farmaci

Due le iniziative a scopo benefico che il Centro di formazione integrale dell’Università Europea di Roma organizza per la prossima settimana. Nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 novembre sarà possibile donare il sangue in collaborazione con l’Associazione donatori volontari di sangue EMA-Roma mentre con la Fondazione Banco farmaceutico verrà promossa una raccolta di farmaci.

Sarà possibile donare il sangue dalle 8 alle 12, prenotandosi in uno dei due giorni e in una delle fasce orarie disponibili. La raccolta di farmaci si terrà invece nell’atrio dell’Ateneo dalle 11 alle 15 in entrambi i giorni. Potranno essere donati medicinali con confezione originale integra con almeno 8 mesi di validità rimasti inutilizzati nelle nostre case oppure farmaci da banco appositamente acquistati per questa iniziativa. Il farmacista presente provvederà a verificare la scadenza e l’integrità dei medicinali.

I farmaci saranno destinati, in particolare, alle missioni di solidarietà che ogni anno Gioventù missionaria svolge nel periodo estivo in Messico. I farmaci pediatrici che verranno raccolti saranno destinati, invece, alla Fondazione dispensario Santa Marta. Sarà inoltre possibile acquistare una barretta di cioccolata nero fondente donata dalla Perugina. Il ricavato sarà destinato al finanziamento del trasporto e delle spedizioni dei medicinali raccolti da Banco Farmaceutico.

Le due giornate di solidarietà sono aperte a tutti e fanno parte delle attività sociali dell’Università Europea di Roma. Chiunque potrà recarsi nell’Ateneo romano, in via degli Aldobrandeschi 190, e fare la sua donazione di sangue o di farmaci.