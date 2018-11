Romania: mons. Robu (Bucarest), “tempi maturi per visita Papa”

“Aspettiamo da tanto tempo la visita in Romania del Santo Padre, adesso sembra che i tempi siano maturi”. Lo ha detto stasera al Sir mons. Ioan Robu, arcivescovo di Bucarest e presidente della Conferenza episcopale della Romania, dopo la visita ad Limina dei vescovi romeni e moldavi in Vaticano. I presuli hanno partecipato ieri mattina alla messa celebrata da Francesco a Casa Santa Marta e poi hanno incontrato il Papa nel Palazzo Apostolico. “Abbiamo avuto un colloquio veramente fraterno e abbiamo capito soprattutto che comunque si prepara la visita in Romania del Santo Padre e questo è molto importante per noi”. Tra i vari temi affrontati, l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. “Sappiamo che all’ecumenismo non si rinuncia mai nella nostra Chiesa – ha aggiunto l’arcivescovo -. Abbiamo parlato della vita nelle nostre diocesi, delle sfide e delle difficoltà. Il Papa ci ha incoraggiato a essere sempre vicini agli altri”.