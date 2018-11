Economia: Documento programmatico di bilancio e le manovre strutturali italiane tra i temi affrontati nell’incontro tra Conte e Centeno (Eurogruppo)

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Nell’incontro avuto oggi pomeriggio il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il presidente dell’Eurogruppo, Mário Centeno, hanno affrontato il tema della riforma dell’Unione economica e monetaria in vista dell’Euro Summit di dicembre. Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota. Conte e Centeno “hanno avuto inoltre uno scambio di vedute su altri temi di primo piano, in particolare sul Documento programmatico di bilancio dell’Italia”. “L’incontro – conclude la nota – è stata anche l’occasione per discutere nel dettaglio sulle iniziative del Governo italiano in merito alle riforme strutturali”.