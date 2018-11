Diocesi: Sora, a Isola Liri stasera un incontro con i giovani per riflettere sul Sinodo

“Giovani protagonisti nel tempo” è il tema di una serata in programma oggi nella chiesa di San Carlo a Isola Liri (Fr), aperta a tutti i giovani dei comuni dell’omonima zona pastorale della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. L’appuntamento, promosso dall’équipe zonale di Pastorale giovanile, mette al centro i temi del Sinodo sui giovani che si è concluso da poco in Vaticano. “Vogliamo portare le intenzioni di Papa Francesco nel nostro territorio e, in comunione con tutta la Chiesa, condividere con i nostri ragazzi le novità proposte dal Sinodo”, spiega al Sir don Giuseppe Rizzo, responsabile della Pastorale giovanile zonale di Isola Liri. “I giovani sono e devono essere protagonisti della propria vita, ma spesso non ne sono consapevoli”, aggiunge. La serata offrirà momenti di preghiera e riflessione, accompagnati da alcune parole chiave del documento finale del Sinodo dei vescovi e da due icone bibliche, l’incontro tra Gesù e il giovane ricco e il discorso di Paolo all’Areopago di Atene. L’adorazione eucaristica centrerà la riflessione sull’interiorità e l’incontro si concluderà con una preghiera per i giovani scritta dal vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, mons. Gerardo Antonazzo. “Nei nostri giovani vedo molti talenti e un forte desiderio di Dio – racconta ancora don Rizzo –. Forse le nostre proposte non li motivano abbastanza e su questo dovremmo interrogarci e attivarci come Chiesa, perché la voglia di mettersi in gioco in loro è forte”.