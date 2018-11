Ricorre oggi la Festa della dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, costruita dall’imperatore Costantino in onore di Cristo Salvatore come sede dei vescovi di Roma, la cui annuale celebrazione in tutta la Chiesa latina è segno dell’amore e dell’unità con il Romano Pontefice. Il cardinale vicario del Papa per la diocesi di Roma, Angelo De Donatis, celebrerà la messa nella Basilica lateranense alle ore 17,30.