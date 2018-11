Zecchino d’Oro: domani su Rai Uno la finale internazionale con iniziative di solidarietà per la Siria

Si svolgerà domani, sabato 1° dicembre, dalle 16.40, la finale per il 61° Zecchino d’Oro, in diretta su Rai Uno. I conduttori, Francesca Fialdini e Gigi & Ross, saranno affiancati da una giuria di esperti, questa volta composta da Carlo Conti, Cristina D’Avena, Micaela Ramazzotti e Bianca Atzei, che assieme a una giuria di bambini decreterà il brano vincitore di questa edizione. Le 12 canzoni in gara verranno eseguite dai 16 solisti accompagnati dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Alle loro esibizioni si alterneranno diversi ospiti: Antonio Mezzancela, che farà il Juke Box vivente, Raul Cremona, i Buffycats e Melissa Di Pasca e Marco Boni, che canteranno “What is love”, il brano che hanno interpretato alla Minsk Arena. Tra gli ospiti, una bambina proveniente dalla Siria che canterà la pace. E per la Siria, quest’anno, sarà promossa l’“Operazione Pane” che punta a sostenere una realtà francescana di Aleppo e garantire pasti alle famiglie vittime del conflitto. Il legame con Aleppo è talmente forte che, in occasione della finale, voterà anche una giuria di bambini proprio dalla città siriana. Sarà realizzata, inoltre, un’altra iniziativa di accoglienza: da oggi una famiglia siriana composta da padre, madre e 2 bambini, arrivata in Italia attraverso un corridoio umanitario, verrà ospitata in un appartamento dell’Antoniano, che garantirà le cure e tutte le attività di accoglienza e integrazione.