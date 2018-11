Sport: Rizzoli (ex arbitro), “fare un passo avanti dal punto di vista culturale nel rispetto dei valori e delle persone”

“È proprio di fronte a una platea di giovani che si può fare un passo in avanti dal punto di vista culturale e della formazione, rispettoso dei valori, delle istituzioni e delle persone”. Così Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale di calcio e designatore di serie A, porta la sua testimonianza di rispetto e correttezza nello sport a Bari durante la presentazione del “Manifesto della Comunicazione non ostile per lo sport” durante il meeting “Parole a Scuola” sul tema delle competenze digitali e dell’ostilità nei linguaggi. “La condivisione con i giovani – ha detto Rizzoli – può essere davvero un salto culturale per quelli che domani potranno cambiare le cose. Gli errori che si fanno nella vita servono per imparare a non farli più. Questi meeting esistono perché c’è sicuramente qualcosa da cambiare, c’è da imparare qualcosa che abbiamo lasciato per strada”. Del suo stesso avviso l’ex campione di Inter e Nazionale di calcio Francesco Toldo che, insieme a tanti altre personalità dello sport, ha portato la propria testimonianza ai più giovani: “Lo sport – ha affermato – insegna valori che fanno parte della vita. Questi diventano una palestra personale e quando finisci di giocare a calcio ti rimangono dentro. Parliamo di innumerevoli valori come il sacrificio e l’impegno. Ma dobbiamo soprattutto imparare ad ascoltare. Siamo ogni giorno presi da tante distrazioni che ci limitano la concentrazione. Si dovrebbe tirare il freno e far tesoro degli insegnamenti dei più grandi”.