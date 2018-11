Missioni: un sito, un video e una Guida per il mese missionario straordinario dell’ottobre 2019

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Non vogliamo fare marketing, vogliamo una vera comunicazione”. Così padre Fabrizio Meroni, segretario generale della Pontificia Unione Missionaria, direttore del Ciam (Centro internazionale di animazione missionaria) e dell’Agenzia Fides, ha presentato oggi in sala stampa vaticana il sito, il video e la Guida per il mese missionario straordinario indetto dal Papa per l’ottobre dell’anno prossimo. “Non abbiamo un prodotto da vendere, ma la vita divina da comunicare a tutti e a chiunque, sempre, in tempi opportuni ed inopportuni”, ha puntualizzato Meroni, spiegando che il sito “nasce per promuovere ed animare il Mese missionario straordinario di ottobre 2019, in modo da contribuire, attraverso i contenuti multimediali che saranno inseriti, a ispirare il tempo di preghiera e la riflessione sulla missio ad gentes di tutti i cristiani”.

“La Guida – ha proseguito il direttore di Fides – servirà a ispirare la creatività delle Chiese locali e dei loro fedeli nell’affrontare le sfide inerenti all’evangelizzazione a partire dalla missio ad gentes e dal proprio contesto, senza alcuna pretesa di esaustività o di sistematicità nella riflessione teologica o catechetica sulla missione”.

A caratterizzare il Mese straordinario ottobre 2019 sarà anche un logo studiato appositamente: una Croce missionaria i cui colori tradizionali richiamano i cinque continenti. Le parole “Battezzati e inviati”, tema indicato da Papa Francesco per l’iniziativa, accompagnano l’immagine. È stato realizzato, infine, anche un video istituzionale sul Mese missionario straordinario ottobre 2019. Disponibile anch’esso, come il resto del materiale, sul sito è un viaggio attraverso i continenti: Asia, Sri Lanka; America, Ecuador; Terra Santa; America, Messico e Usa; Africa, Ghana, Kenya, Tanzania e Uganda; Australia; Asia, Giappone.