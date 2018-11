Giovani: DiscoverEU, 12mila nuovi pass per i 18enni che vogliono viaggiare in Europa

(Bruxelles) È partita la seconda edizione del concorso DiscoverEU della Commissione europea: i 18enni possono presentare la loro candidatura per ottenere un pass di viaggio e partire l’estate prossima alla scoperta dell’Europa. Sono 12mila i pass per cui si può fare domanda entro le 12 di martedì 11 dicembre. Nella prima edizione sono stati 15mila i giovani che tra luglio e ottobre 2018 hanno potuto viaggiare in Europa grazie a DiscoverEU. I cittadini dell’Ue nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 che presenteranno la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani se selezionati potranno viaggiare tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni. “È molto bello vedere che i giovani approfittano di questa nuova opportunità per scoprire le culture e le tradizioni europee, toccare con mano cosa significhi la diversità europea e stringere amicizie altrimenti impossibili”, ha dichiarato Tibor Navracsics, commissario per istruzione, cultura, giovani. “La prima edizione ha dimostrato che i giovani acquisiscono maggiore fiducia in loro stessi e nuove competenze, quali ad esempio la capacità di prendere l’iniziativa e di parlare altre lingue. DiscoverEU non è un semplice viaggio, ma un’esperienza per la vita”.