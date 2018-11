Figli di genitori separati: Roma, il 3 dicembre al Cnel conclusione progetto “Gruppi di parola” e tavola rotonda su carta diritti

Si terrà lunedì 3 dicembre nel Parlamento del Cnel a Roma (ore 9.30) l’evento conclusivo del progetto “I Gruppi di parola per i figli di genitori separati, una risorsa per la cura dei legami familiari”, promosso dall’Autorità garante per l’infanzia l’adolescenza in collaborazione con l’Università cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori. Tra i partecipanti: l’Autorità garante Filomena Albano, il presidente della I sezione civile del Tribunale di Roma Luciana Sangiovanni, e Tiziana Zannini del Dipartimento per le politiche della famiglia. Interverranno Paola Cavatorta (Consultorio familiare di Roma, Università Cattolica), Valeria Longo (Consultorio familiare di Napoli, Istituto Toniolo) e Costanza Marzotto (Centro di Ateneo Studi e ricerche sulla famiglia, Università Cattolica). In programma una lectio magistralis di Lorraine Filion, ideatrice in Canada dei gruppi per figli di genitori separati e una tavola rotonda sulla Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori.