Diocesi: Milano, volume di Luca Frigerio sul patrono “Ambrogio. Il volto e l’anima”. Due presentazioni

(Milano) Nei giorni che precedono la festività di sant’Ambrogio, la casa editrice della diocesi di Milano, Centro Ambrosiano, presenta in due differenti occasioni la prima storia per immagini del patrono, raccontata attraverso un centinaio di opere d’arte che attraversano i secoli, dagli anni immediatamente successivi alla morte di Ambrogio, passando per il Medioevo, fino alle soglie della modernità. Il volume “Ambrogio. Il volto e l’anima”, scritto da Luca Frigerio, “non rappresenta solo una ricerca iconografica – spiega una nota editoriale –: ritratto dopo ritratto, emerge infatti una figura ricca e sfaccettata, anche al di là degli schemi consolidati. Una personalità, quella di Ambrogio, che trova la sua rappresentazione più autentica e concreta proprio nelle moltissime immagini ora raccolte e spiegate nel volume”. Se ne parlerà a Milano, in due appuntamenti. Anzitutto martedì 4 dicembre, alle ore 17.45, presso il Museo diocesano (piazza Sant’Eustorgio 3). Con l’autore intervengono: Nadia Righi, direttrice del Museo diocesano; mons. Franco Agnesi, vicario generale della diocesi di Milano; mons. Marco Navoni, dottore della Biblioteca ambrosiana; Beatrice Uguccioni, vicepresidente del Consiglio comunale di Milano. Il secondo incontro sarà lunedì 10 dicembre, alle 11, presso Palazzo Reale (piazza Duomo 14). Con Luca Frigerio intervengono: Filippo Del Corno, assessore alla Cultura di Milano; Lamberto Bertolé, presidente del Consiglio comunale; mons. Luca Bressan, vicario per la cultura della diocesi; mons. Carlo Faccendini, abate di Sant’Ambrogio.