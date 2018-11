Avvento: al Policlinico Gemelli messa in diretta ogni mattina su Tv2000. E la domenica anche su Rete 4

Per tutto il periodo di Avvento, a partire da domenica 2 dicembre fino a sabato 22 dicembre, ogni giorno alle 8.30 saranno trasmesse in diretta su Tv2000 (la domenica mattina anche alle 10 su Rete4) le celebrazioni eucaristiche dalla Cappella san Giuseppe Moscati della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, in collaborazione con il Centro pastorale dell’Università Cattolica e la Cappellania del Gemelli.

“Come è ormai tradizione – si legge in una nota –, in occasione dell’Avvento, grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva della Cei, l’Università Cattolica e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs vogliono offrire una testimonianza di preghiera e di vicinanza a tutti coloro che seguono da casa, dai reparti dell’ospedale o da altre strutture sanitarie”.

“È un dono poter condividere la santa messa celebrata presso il Policlinico Gemelli con tanti malati e persone che ci seguono da casa o da altri luoghi di cura”, afferma mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo. “Nel momento della malattia il Signore Gesù, vero medico del corpo e dell’anima, si fa più vicino e ci fa sperimentare in modo speciale la potenza della sua parola e la grazia della comunione eucaristica con lui”, prosegue il vescovo, sicuro che “potremo così vivere assieme un cammino di gioiosa attesa e di viva speranza in questo tempo che ci prepara ad accogliere il Bambino Gesù, il Dio che si fa piccolo per abbracciare e risanare ogni uomo, soprattutto i più umili, bisognosi e sofferenti”. “Partecipare a questa celebrazione, direttamente o attraverso Tv2000, ci aiuta toccare con mano come Gesù continua vivere nella carne di chi soffre e a guidare la sua Chiesa perché sia sempre più ospedale da campo, soprattutto – conclude Giuliodori – grazie a quelle strutture che hanno come missione specifica quella di assistere e curare i malati”.